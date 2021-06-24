İzmir Uluslararası Film Festivali'nde Atillâ Dorsay söyleşisi: Film koleksiyonumu İzmir'de kurulacak bir sinema müzesine bağışlamayı düşünebilirim

Sinema eleştirmeni, T24 yazarı Atillâ Dorsay İzmir Uluslararası Film Festivali'nde son kitabı "Hayatımızı Aydınlatan Muhteşem Kadın Dostlarım" çerçevesinde bir söyleşiye katıldı. Yazmak, sinema, müzik, gezi gibi birçok tutkusu olduğunu anlatan Dorsay yıllar içinde oluşturduğu film koleksiyonunu İzmir'de kurulacak bir sinema müzesine bağışlamayı düşünebileceğini söyledi.

İzmir Sanat'ta yapılan söyleşide sahnede Dorsay'ın yanında Festival Direktörü Vecdi Sayar da vardı. Kendisi de uzun yıllardır sinema yazarlığı yapan Sayar "Biz hepimiz Atillâ Dorsay'ın yazılarını okuyarak büyüdük" diyerek söz Dorsay'a bıraktı.

Cumhuriyet'ten Emrah Kolukısa'nın haberine göre kendisi de İzmir Karşıyaka doğumlu olan Atillâ Dorsay söyleşi boyunca hem kendi gençliğinden anılar aktardı hem de hayatını şekillendiren tercihleri anlattı. Galatasaray Lisesi'nde çok iyi derede Fransıza öğrendiğini ve ardından İngilizcesini de bir hayli ilerlettiğini söyleyen Dorsay "Aslında diplomat olmak istiyordum ama kendisi de bir devlet memuru olan babam karşı çıktı. Devlet memuru olmayacaksın sen, devlet asla yaptığın işin karşılığını vermez dedi. Bana üç seçenek sundu ailem, mühendis, mimar ya da doktor… Doktor olamazdım zaten, çünkü kan görmeye dayanamıyordum. Mühendis ya da mimar seçenekleri arasında mimarlık bana daha yakındı, sanata daha yakın olduğu için. O sıralarda bir arkadaşım bana ‘Akademi'ye gir, mimarlık oku; en güzel kızlar Akademi'dedir' deyince karar verilmiş oldu."

Dorsay'ın salonda zaman zaman kahkahalar yükselmesine yol açan keyifli söyleşisi yaklaşık bir saat sürdü. Yazmak, sinema, müzik, gezi gibi birçok tutkusu olduğunu anlatan usta kalem yıllar içinde oluşturduğu film koleksiyonunu İzmir'de kurulacak bir sinema müzesine bağışlamayı düşünebileceğini de sözlerine ekledi. Bu sözler üzerine Vecdi Sayar "Tarihi Yıldız Sineması için böyle bir müze projesi var. Öyleyse İzmir adına bu vaadin takipçisi olalım ve restorasyon sonrası Dorsay koleksiyonunu bu özel müzeye kazandıralım" dedi.

Atillâ Dorsay söyleşi sonrası tüm katılımcılara son kitabı "Hayatımızı Aydınlatan Muhteşem Kadın Dostlarım" adlı kitabını imzaladı.