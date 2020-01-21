İzmir Tepecik Hastanesindeki yaşlı evsizlerin dışarı atılmasına soruşturma

İzmir’de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde kalan evsizler görevliler tarafından dışarı çıkartıldı. Hastanedeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonucu hastane yönetimine tepki geldi. Tepkilerin ardından İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

İzmir’de, dışarıda yaşamak zorunda kalan evsiz vatandaşlar kış aylarının gelmesiyle geceleri Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil bölümüne sığındı. Acildeki boş koltuklarda oturan evsiz vatandaşlar hastanenin güvenlik görevlileri tarafından zorla dışarı çıkarıldı. O anın görüntülerinin çekilip sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler arttı.

İzmir Tabip Odası: Nerede olursa olsun çok acı bir tablo

Evrensel'in haberine göre İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz da İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde kalan evsizlerin zorla dışarı çıkarılmasına tepki gösterdi. Obuz, yaptığı açıklamada, “Bu, sosyal bir problemdir. Açıkta aç yaşayan, sokakta yaşayan pek çok insan var ve bu bir sosyal problem bunu devletin çözmesi gerekiyor. Nerede olursa olsun çok acı bir tablo” dedi.

Sağlıkçılar olarak da öncelikle onların yaşadıkları çevreyi iyileştirmeleri gerektiğini dile getiren Obuz, “İnsanların yaşadığı yeri, evini, barınacağı yeri ayarlamamız gerekir yani bunların olumlu olması gerekir ki sağlıklı olabilsinler. Çünkü sağlık fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik halidir. Bunların bir tanesi bile eksik olsa sağlıktan söz edilemez. Barınma, ısınma, iyi beslenme. Bunlar en temel insani haktır. Sosyal bir devlet olduğunu iddia eden, anayasasında sosyal devlet yazdığı Türkiye Cumhuriyeti’nin bu dönemde bunları yaşaması çok acı gerçekten” diye konuştu.

Ayrıca konuyla ilgili ulaşılmaya çalışılan Tepecik Hastanesinden yanıt alınamadı.

TTB: Tüccar ve bencil zihniyetin tezahürü

Türk Tabipleri Birliği de görüntülerin ardından, “Sağlık hizmetinin esası koruyucu hekimliktir. Yaşlı ve üşüyen bir insana uygulanan ‘Dükkanın önünü kapatma’ anlayışı tıbbi etikle bağdaşmayan tüccar ve bencil zihniyetin tezahürüdür. Devlet önce insanlarını ısıtmayı başarmalı sonra tedaviye kalkışmalıdır” mesajıyla duruma tepki gösterdi.

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