İzmir Tabip Odası Üyesi Ergün Demir: Türkiye’ye Koronavirüs aşılarının ücretli yaptırılması konusunda kim nasihat verdi?

İzmir Tabip Odası Üyesi Ergün Demir, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa’daki Koronavirüs aşı uygulamalarıyla ilgili sözlerini anımsatarak, “Türkiye’ye Koronavirüs aşılarının ücretli yaptırılması konusunda kim nasihat verdi?” diye sordu.

Demir, Avrupa ülkelerinde Koronavirüs aşısının ücretli yapılmadığını tam tersine birçok ülkenin aşı yaptıran vatandaşlarına teşvik verdiğini belirterek “Bazı ülkeler ise gençlere çek hediye etmektedir” dedi.

Demir, 28 Nisan 2021 tarihinde, iktidara yakın bir gazetede yayımlanan haberde yer alan “Bazı ilaç firmalarının, yabancı aşı firmaları ile doğrudan bağlantıya geçmesi, Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile görüşülerek Türkiye’ye aşı getirilmesi ve ücreti karşılığında satılması” bilgisini anımsattı.

Demir, bu habere Erdoğan’ın ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sessiz kaldığını belirterek, “Türkiye’ye Koronavirüs aşılarının ücretli yaptırılması konusunda kim nasihat verdi?” diye sordu.

Demir şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki günlerde ücret karşılığı aşının öncü haberleri olabilir"

“AKP iktidarı salgın yönetimi yerine algı yönetimi yaparak, bulaşın yayılmasını önlemekten çok salgını fırsata çevirmeye ve oya tahayyül etmeye çalışmaktadır. Bu açıklamalar önümüzdeki günlerde ve aylarda bir erken genel seçim veya aşının ücret karşılığı yapılmasının öncü haberleri olabilir. Gerçeklerin kötü bir huyu vardır, er ya da geç ortaya çıkar.”

Onun için Koronavirüs aşılarını 50-100 Sterline, 100 -150 Euro’ya hangi en gelişmiş Avrupa ülkelerinin yaptığını ve Türkiye’ye aşı getirilmesi ve ücreti karşılığında satılması nasihatini hangi ilaç ve aşı firmasının yaptığını kamuoyuna açıklamak zorundasınız.” (ANKA)