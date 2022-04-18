İzmir Tabip Odası'nda seçimi Demokratik Katılımcı Hekimler Grubu kazandı

İzmir Tabip Odası'ndaki seçimi Demokratik Katılımcı Hekimler Grubu kazandı.
İzmir Tabip Odası Genel Kurulu, Konak Salih İşgören İlkokulu'nda bugün yapıldı. Genel kurulda yapılan yönetim kurulu seçimini, Çağdaş Hekimler Grubu ve Hekim Güçbirliği Grubu'nu geride bırakan Demokratik Katılımcı Hekimler Grubu kazandı.
İzmir Tabip Odası’nın Demokratik Katılımcı Hekimler Grubu'nun listesinde seçilen yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Uzman Dr. Yüce Ayhan, Prof. Dr. Süleyman Kaynak, Prof. Dr. Hakan Kültürsay, Uzman Dr. Behiye Mungan, Uzman Dr. Haldun Öniz, Uzman Dr. Ceylan Özkan, Dr. Serkan Şen.
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