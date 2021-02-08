İzmir Tabip Odası: Bu aşılama hızıyla toplumsal bağışıklığın sağlanması en az üç yıl sürer

Ülkede 14 Ocak'ta başlayan aşılama süreciyle ilgili İzmir Tabip Odası Başkanı Lüfti Çamlı, dikkati çeken açıklamalar yaptı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre şimdiye kadar 2 milyon 600 bin kişinin aşılandığını hatırlatan Çamlı, "Bu aşılama hızıyla toplumsal bağışıklığın sağlanması en az üç yıl sürer" dedi.

“Aşılama süreci sayın bakanımızın ilk açıklamasına göre 11 Aralık'ta başlayacaktı. Ancak aşılama 14 Ocak'ta başlanabildi” diyen Çamlı, “Yaklaşık 20 günde 2 milyon 500 bin kişi aşılandı. Orantıladığımız zaman bir ay içerisinde en iyi ihtimalle 4 milyon kişi aşılanacak. Bunun ikinci dozları var. Toplumsal bağışıklık için en az 120-130 milyon doza ihtiyaç var. Yani nüfusun 65 milyonunu aşılarsak, iki doz ihtiyaç olacağından 130 milyon gerek. Siz ayda 4 milyon yaparsanız yılda 48 milyon doz yapar. 130 milyona ulaşmak üç yıl falan sürer. Dolayısıyla bu hızla erken dönemde toplumsal bağışıklık sağlamak mümkün değil" diye konuştu.

ANKA'nın aktardığına göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk dönemlerde günde 1 buçuk milyon aşılamadan bahsettiğini de hatırlatan Çamlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz 20 günde 2 buçuk milyon doz aşıladık ki bunun da yaklaşık bir milyona yakını sağlık çalışanı. Sağlık çalışanları bulundukları kurumlarda çok hızlı aşılandılar. Vatandaş aşılanmasına geçince hız daha da düştü. Bu 2 buçuk milyonun 1 milyonu 4-5 günde yapıldı. Sonrası çok daha ağır ilerledi. İlçe sağlık müdürlüklerinden aile sağlık merkezlerine aşı ulaşımında sıkıntı var. Aşılar yeterince hızlı gelmiyor. Şu ana kadar sipariş edildiği söylenen 50 milyon doz 25 milyon vatandaşa karşılık gelecek. Geri kalanlar için ne yapılacak. Bu sorunun cevaplanması gerek."

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