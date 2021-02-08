Pandemi | İstanbul’daki hastanelere mart ve nisan ayları için "Hazırlık yapın" mesajı gittiği iddiası

Aralık ayında 30 binin üzerinde seyrederken, alınan önlemlerle birlikte 25 Ocak’ta 6 binin altına düşen vaka sayısı, mutant virüsün ortaya çıkması ve sömestr tatilinin de etkisiyle yeniden yükselişe geçti. İstanbul’da ise pandemi için ayrılmış sağlık kuruluşlarından mart-nisan arası yeni plan yapmalarının istendiği iddialarının da gündeme gelmesi endişeleri beraberinde getirdi.

Önlem alınmadığı takdirde vaka sayılarında ciddi artışlar olacağı öngörüsünde bulunan hekimler, “Sıkı bir kapanma yapılmalı, iller arası toplumsal hareketlilik azaltılmalı, aşının dağıtımı eşit olmalı ve aşı uygulamaları hızlandırılmalı. Bunları yapmadığımız zaman öngöreceğimiz bir artış var. Şu anda bir adım atarsak o artışın önüne geçebiliriz” uyarısı yaptılar.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, vaka sayılarında yukarı yönlü bir hareket olduğunu hatırlatan Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Mutant virüsün Türkiye’de olması ve sayıca giderek artıyor olması endişemiz var”

“Mart- nisan aylarında gerçekten tekrardan hasta sayılarının yükselmesi ve yoğun bakımların dolmasına neden olabileceğinden kaygı duyuyoruz. Mutant virüsün Türkiye’de olması ve sayıca giderek artıyor olması endişemiz var.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu uyarısı: Sorun aşıların dağılımında mı aşı reddi mi çözülmesi lazım

İkincisi de karantina kurallarına uyumsuzluk var. Okulların açılması ile hareketliliğin artmasıyla bu risklerin tekrar yükselmesi söz konusu olacaktır. Aşılamada istediğimiz hızda gidemiyoruz. İller bazında baktığımız zaman Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da aşağı yukarı neredeyse hiç aşı yapılmıyor gibi görünüyor. Aşının dağıtımı ile ilgili bir sorun mudur yoksa halk arasında aşı reddi mi vardır bunun çözülmesi lazım.

Hasta sayılarının İstanbul’da mart ve nisan ayında artacağı konusunda Sağlık Bakanlığı’nın da bir kaygısı olduğunu duymaktayız ve buna göre de tedbirler alınması istenmektedir.”