İzmir Milli Eğitim Müdürü: Ateist ve komünistlere defol deyin, defterlerini dürün

CHP'li Mustafa Moroğlu'nun, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergeye göre, 22 Ağustos 2014 tarihinde Konak Hasan Sağlam Öğretmenevi’nde imam hatip ortaokul ve lise müdürleriyle yapılan toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, "İmam hatip liseleri ile ortaokulları ahlakın ve dinin simgesidir. Biz İzmir’de insanlara imam hatip kültürünü yerleştirememişiz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr'nin haberine göre, İzmir'de açılan imam hatip liseleri için "meyvesini 15 yıl sonra alacağız" diyen Bardakçı şu ifadeleri kullandı: "Okullarınızda bazı ateist, komünist öğretmenler var, çocukları bunlara teslim ederseniz onlar emek harcamazlar, Darwin teorisini anlatırlar. Derslere komünistler giriyor, çocukların beynini yıkıyorlar. Dinimiz yerlerde sürünüyor."

'Ateist ve komünistleri odanıza çekin, kollarınızı sıvayın'

İzmir’de herkesin birbirine şirin görünmeye çalıştığını kimsenin riske girmediği savunarak, öğretmenlerden riske göze almalarını isteyen Bardakçı, “Ateist ve komünistlere defol git buradan deyin, defterlerini dürün. Okullarınızda böyle yapanlar varsa, odanıza çekin kollarınızı sıvayın, baktınız olmadı önce siz sonra ben ifadesini alacağım” diye konuştu.

'İzmir'de dürüstlük, namusluluk imam hatiplerde var'

Gerekirse ‘ateist ve komünist’ öğretmenlerin resen tayinlerini çıkartacağını belirten Kılıç şöyle devam etti: “Ben Konyalı’yım. Konya’da imam hatip açılmasına bu kadar gönül vermezdim. Ama İzmir’de bu şart, dürüstlük namusluluk imam hatiplerde var. Dinimizi, Hz Muhammed’in güzelliklerini burada tanıyacaklar.”

'İzmirlilerin aklı uyuşmuş'

“Benden bina isteyin, donanım isteyin hiç sorun değil, temin ederiz ama okulların içini boş bırakmayın” diyen Kılıç, İzmir’de kanaat önderi sorunu olduğunu, İzmirlilerin aklının uyuştuğunu, dumura uğradığını savundu.

CHP'li Moroğlu'nun Nabi Avcı'ya soruları

22 Ağustos tarihli toplantıda imam hatip ortaokul ve lise müdürleriyle bir araya gelen Bardakçı’nın söz konusu ifadeleri kullandığını öne süren CHP’li Mustafa Moroğlu, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya şu soruları yöneltti:

“-İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı 20.08.2014 tarihinde Konak Hasan Sağlam Öğretmenevi’nde imam hatip ortaokulu ve liselerin müdürleri ile yaptığı bu toplantı bilginiz dahilinde mi gerçekleştirilmiştir?

-Bu toplantıya kimler katılmıştır? Katılımcılar bu toplantıya resmi bir yazı ile mi yoksa telefon edilerek mi çağırılmıştır?

-İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı’nın eğitimcilere ve İzmirlilere yönelik kullandığı yakışıksız, çağ dışı, aşağılayıcı ve bölücü dili tasvip ediyor musunuz?

- Bu konu ile ilgili olarak gereken soruşturmayı yapacak mısınız? Yürütülecek soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yapılması için İzmir İl Milli Eğitim Müdürü’nü açığa alacak mısınız?”