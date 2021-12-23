İzmir merkezli, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 159'a yükseldi

İzmir merkezli 3 ilde, 450 ekip ve 2 bin personelin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda; 18 kişinin daha yakalanması üzerine, operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 159'a çıktı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli Balıkesir ve Aydın'da, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde, uyuşturucu tacirleriyle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Abdülkadir Güngör'ün adının verildiği operasyona; çeşitli şubelerden 450 ekip ve 2 bin personel katıldı. 2 polis helikopteri ve 8 narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, toplam 160 adreste arama yapıldı.

Operasyonlarda ilk olarak, 141 şüpheli gözaltına alındı. Bugün ise 18 kişi daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı, 159'a yükseldi. Şüphelilerin üst ve adres aramalarında; yüklü miktarda uyuşturucu madde, 7 ruhsatsız tabanca, 9 şarjör, 10 ruhsatsız tüfek ve 45 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

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