İzmir'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 141 gözaltı

İzmir’de, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan zanlılara yönelik gerçekleştirilen helikopter destekli operasyonda 141 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir polis ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan zanlılara yönelik şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda; 2 polis helikopteri, 3 drone, Özel Hareket Şube Müdürlüğü timleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 narkotik dedektör köpek ve yaklaşık 2 bin personel görev aldı.

İzmir geneli, Aydın ve Balıkesir illerindeki 160 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona; 10 Kasım 2021 günü Balıkesir Edremit Narkotik Grup Amirliği'nde görevli iken, uyuşturucu satıcıları ile çıkan çatışma esnasında şehit düşen polis memuru Abdülkadir Güngör'ün ismi verildi.

Operasyonda 141 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. (İHA)