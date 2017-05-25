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İzmir Marşı'na küfreden 'Ganyotçu', diziden sonra filmden de kovuldu

Ebubekir Öztürk, küfürlü ifadelerinden dolayı özür dilemişti

25 Mayıs 2017 14:49

İzmir Marşı'na küfrettiği videodan sonra büyük tepki çeken ve rol aldığı diziden kovulan Ebubekir Öztürk, 'Frankestein Canavar Gibi' filminin kadrosundan da çıkartıldı.

'Kolpaçino' film serisinde canlandırdığı 'Ganyotçu' karakteriyle ünlenen Ebubekir Öztürk, İzmir Marşı’na küfrettiği görüntülerin ardından 'Kapı Ağası'nı oynadığı TRT'nin 'Payitaht Abdülhamit' adlı dizisinden atılmıştı. Ebubekir Öztürk'ün, büyük tepki çeken videosunun sosyal medyaya düştüğü gün bir de film için imza atmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Medyatava'nın haberine göre, Empati Yapım'ın çekeceği 'Frankestein Canavar Gibi' filmindeki ana karakterlerinden biri için teklif alan Ebubekir Öztürk, önce 140 bin TL gibi yüksek bir ücret talebinde bulundu sonrasında daha düşük bir paraya anlaşmaya karar verdi.

Ancak son anda küfürlü videosu ortaya çıkınca yapımcı Ebubekir Öztürk'ü oynatmaktan vazgeçti.

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