İzmir Kordon'da binalar 10 metre daha yükselecek!

İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm kenti kapsayacak bir karara imza attı. Büyükşehir Belediye Meclisi kat yükseklikleri ve imar planı düzenlemesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında olmasına karar verdi. Buna göre, İzmir'de yıllardır Kordon başta olmak üzere sahilleri ören binalar artık 10 metre daha yüksek yapılabilecek. Mimarlar Odası karara tepki gösterdi.

Utku Bolulu’nun DHA’da yeralan haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde yapılan kat yüksekliği artışları İzmir’in simgesi Kordon’un silüetini bozacak. Pek çok İzmirli’nin sahile paralel ve yüksek yapılaşmasından dolayı kent içine hava girişini engellediği, denizden görüntüsü nedeniyle ’Çin Seddi’ benzetmesi yaptığı binalar daha da yükselecek. Bu yönetmeliğin kentin yapılaşmasını tamamlamış bölgelerine kapsamlı imar planı revizyonları yapılmadan uygulanması durumunda İzmir’in yaşanmaz hale geleceği uyarısı yapan, caddelerin ışıksız, havasız, karanlık mekanlara döneceği riski olduğunu açıklayan Mimarlar Odası’nın korktuğu oldu.

Konak Belediyesi önlemek istedi

Yönetmeliğin ardından Konak Belediyesi, silüetin bozulmaması, başta Kordon olmak üzere kıyıda mevcut binaların daha da Çin seddine dönüşmemesi için harekete geçti. Konak Belediye Meclisi Kasım 2014’teki toplantıda aldığı kararla, kat yüksekliğini 3 metre ile sınırlandırdı. Konak Meydanı - Alsancak Limanı arasında kalan Kordon’da sekiz kat ve maksimum 24.80 metre yükseklik, Konak Meydanı-Üçkuyular Meydanı arasında kalan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı sahilinde 7 kat ve 21.80 metrelik yapılaşma uygulamasının devam etmesi kararı alındı.

Büyükşehir reddetti

Bakanlığın yönetmeliğinde yer alan konutta 3.5 metre ofis ve turizm yapılarında 3.80 metrelik kat yüksekliğine göre özel yapılaşma koşulları talep edilen projelerin, ancak kat sayısının düşürülmesi ve mevcut toplam yüksekliğe uyulması durumunda onay görmesi kararlaştırıldı. Bu kararla Konak ilçesi sahili olan Kordon ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı kıyısında mevcut yüksekliğin daha da artmasının önüne geçilmeye çalışıldı. Ancak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bu karar reddedildi.

Kat adedi belirlenmiş adalar yükselecek

Konak’ın kararını reddeden İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm kenti kapsayacak bir karara imza attı. Büyükşehir Belediye Meclisi kat yükseklikleri ve imar planı düzenlemesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında olmasına karar verdi. Bu çerçevede de yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında sadece kat adedi belirlenmiş imar adalarında, planlarda yeni bir düzenlemeye gerek kalmaksızın yürürlükteki amir yönetmeliklerinin tariflendiği yüksekliklerin uygulanmasına karar verildi.

Sekiz kat imarlı Kordon’da binalar 10 metre yükselecek

Bu kararla örneğin 8 kat imar olan Kordon’da eskiden 3 metre olan kat yüksekliği 3.80 metreye kadar yükselebilecek, giriş katları için verilen 4.5 metre yükseklik de dikkate alındığında yeni ruhsat alacak binalar eskisinden 10 metre yüksek olacak. Böylece Kordon’da ruhsat bekleyen inşaatlar bu durumdan yararlanacak, gelecekte de yenilenecek binalar bu koşullara göre yapılacak. Kordon ve kat adeti belirlenmiş bölgelerde yapılar 10 metreye kadar daha yükseğe çıkacak. Silüet bozulacak.

Topal: Yanlıştan dönülsün

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı Hasan Topal, daha önce yaptıkları açıklamalarda kat yüksekliklerini arttıran yönetmeliğin yapılaşmış bölgelerde ilgili mevzuata uygun imar planı değişiklik ve revizyonları yapılmadan her yapı özelinde uygulanırsa İzmir’in yaşanamaz hale geleceği uyarısı yaptıklarını söyledi. Ancak bu uyarının dikkate alınmadığını belirten Topal, "Bu kararla Körfez’in kıyısında tüm yapılar başta Kordon olmak üzere, yaklaşık 10 metre yükselecek. Kentin hava alması, ışık alması ve kent peysajı tamamen olumsuz hale gelecek, bozulacak. Yanlış karandan dönülmesi gerekir. Bu meselenin imar revizyonu ile çözülmesi gerekir. Kamusal alanların, yolların, kentsel boşlukların tanımlanması gerekir. Mekansal Plan Yapı Yönetmeliğine göre bir yerde kat yüksekliği arttırıldığı zaman yol genişlikleri de arttırılması gerekir. Konak Belediyesi doğru bir politika izlemiş ve bir karar almıştı. Ancak nedense benimsemedi" dedi.