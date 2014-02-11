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Politika

İzmir Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan, CHP'den istifa etti

CHP'nin Konak Belediyesi Başkan adayı olarak Sema Pektaş'ı göstermesinin ardından İzmir Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan istifa etti

11 Şubat 2014 18:10

2009 seçimlerinde CHP'den Konak Belediye Başkanı seçilen, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hakan Tartan, patisinden istifa etti.

Tartan, istifasını "Kendime ve Konaklı hemşehrilerime duyduğum saygıdan dolayı partimden istifa ediyorum" sözleriyle duyurdu.

İzmir eski Baro Başkanı Sema Pektaş'ın konak belediye başkanlığına aday gösterilmesinin ardından istifa eden Tartan, açıklamasında seçmen iradesinin yok sayıldığını öne sürdü.

CHP Genel Merkezi, 9 Şubat'taki parti meclisi toplantısından sonra İzmir’de 13 ilçe belediye başkanını yeniden aday göstermemişti.

Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi partisinden istifa etmişti.

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