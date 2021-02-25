İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi: Çalışanların yüzde 1,6'sı akraba, bunu nepotizm bağlamında değerlendirmek kötü niyetli bir yaklaşım

Rektöründen dekanına kadar 27 kişinin birbiriyle akraba olduğunun ortaya çıkığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, üniversitede 1075 akademik, 579 da idari personel çalıştığı belirtilerek, "Tüm çalışanların sadece yüzde 1,6’sında akrabalık bağının tespit edilmiş olmasını nepotizm bağlamında değerlendirmek, en basit tabirle kötü niyetli bir yaklaşımın tezahürüdür" denildi.

CHP Milletvekili Mahir Polat'ın verdiği bir soru önergesiyle rektör, rektör yardımcısı, dekan ve öğretim görevlileri arasındaki 27 kişinin birbiriyle akraba çıktığı Kâtip Çelebi Üniversitesi, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Nepotizm, akraba kayırma veya insan kayırmadır; öznel ve adil olmayan şekilde yapılan ayrımcılıktır. Nepotizm kavramının Latince'de “Nepot” sözcüğünden geldiği, İngilizcede ise "Nephew" olduğu değişik çalışmalarda ifade edilmiştir. Nepotizm, kamu örgütlerinde ve iş örgütlerinde karşılaşılan önemli sorunlar arasındadır.

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Açıklamada, söz konusu çalışanların yüzde 1,6'sında akrabalık bağının tespit edilmiş olduğu belirtildi ve bunu nepotizm bağlamında değerlendirmenin kötü niyetli bir yaklaşım olduğu sayıldı. Açıklamada, "Akrabalık bağı tespit edilen kişilerin önemli bir kısmı, 2010 yılında üniversitenin kuruluşu aşamasında görev almış, gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesinde ve bölümlerin açılmasında emek vermiş akademik ve idari çalışanlardır" ifadesi kullanıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilen bir soru önergesine karşılık şeffaflık ilkemiz gereği üniversitemiz ilgili birimlerince verilen yanıt, bazı medya organlarında farklı yaklaşımlarla haberleştirilmiştir. Haberlerde yer verilen ifadelere ilişkin olarak aşağıdaki hususların kamuoyuna açıklanması zorunluluğu ortaya çıkmıştır: