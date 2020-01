İzmir İl Sağlık Müdürü görünmez şiddete dikkat çekti

İZMİR, (DHA)- İZMİR İl Sağlık Müdürü Bedia Salnur, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada aileyi ayakta tutan besleyen, giydiren, temizleyen kadının aynı zamanda neşeli, mutlu, sağlıklı ve güçlü olmak zorunda olmasının da bir şiddet olduğuna dikkat çekti.

İzmir İl Sağlık Müdürü Bedia Salnur, yaptığı yazılı açıklamada hayatın her alanında varolan kadının sanki hiç yorulmazmış, üzülmezmiş gibi her şeye yetişen, gizli erk sahibi haline getirilmesinin de görünmez şiddet olduğunu öne sürerek, şöyle dedi:

\"Maalesef kadına yönelik şiddet, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de güncelliğini koruyan bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu konudaki farkındalığın yükselmesi, insanlık onurumuzu zedelemeyecek insancıl bir yaşamın hepimizin hakkı olduğu bilgisini her an aklımızda tutarak, kadın olsun erkek olsun, birbirimizi, bütüncül bir yaklaşım içinde değerlendirmemize bağlıdır. Hayatın her alanında varolan kadın, sanki hiç yorulmazmış gibi, sanki hiç üzülmezmiş gibi her şeye yetişen, gizli erk sahibi haline getirilen kadın. Nasıl mı? Her işe koştuğu için, her şeyden sorumlu olur, dolayısı ile ailenin yükünü taşıyandır ve onun bir anlık neşesizliği, üzgünlüğü, kendini bırakmışlığı, onun giydirdiği, yedirdiği, temiz barındırdığı herkesi etkiler. Bu yüzden güçlü olmak zorundadır. Görünmez şiddet bu bence. En büyük şiddet bu bence. Karşısındakini üzmemek için, çocukları üzmemek için sesini çıkarmadan hayallerinin yok oluşuna bırakmak kendini. Oysa hobilerine vakit ayırabilse, (Okumak, yazmak, resim yapmak, bir müzik aleti çalmak gibi) kadın da bir birey oluşun getirdiği gereksinime bağlı olarak içsel dünyasını beslese, kadın ve erkek olarak birbirimizi daha derinden, daha incelikli anlamış olurduk ve bu gün adı gazete manşetlerinde geçen, kadına yönelik şiddetin o görünen yüzüyle de karşılaşmazdık.\"

EVLENEN KADININ YÜZDE 36\'SI FİZİKSEL ŞİDDETE MARUZ KALMIŞ

Salnur, bir araştırmaya göre, Türkiye\'de evlenmiş kadınların yüzde 36’sının, yaşamlarının herhangi bir döneminde, eşleri ya da birlikte oldukları erkeklerin fiziksel şiddetine maruz kaldıklarını belirttiklerine dikkat çekerek, \"Fiziksel şiddet, her 10 kadının neredeyse 1’inde gebelik sırasında da devam etmektedir. Kadınların yüzde 38’i yaşamlarının herhangi bir döneminde fiziksel veya cinsel şiddetten birine maruz kalmıştır. Kadınların yüzde 26’sı on sekiz yaşını tamamlamadan evlenmiş; yarısı fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalırken,18 yaşından sonra evlenen kadınlarda bu oran, üçte bire inmiştir\" dedi.

