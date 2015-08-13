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İzmir girişine Suriyeliler girmesin diye kontrol noktaları kuruldu

Suriyeli göçmenler otobüslerle Suriye sınırındaki çadır ve konteyner kentlere gönderiliyor

13 Ağustos 2015 14:25

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin sayısının giderek arttığı İzmir'de, kentin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu.

İzmir Valiliği, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkililerinin geçen hafta yaptığı toplantıda alınan kararların ardından güvenlik güçleri, kent merkezindeki parklar ve cami avluları ile kontrol noktalarında durdurarak özellikle kapalı kasa kamyonlar ile bazı otobüs ve minibüslerde arama yapıyor.

Bulundukları yerlerden ve  araçlardan alınan sığınmacılar, daha sonra Atatürk Stadı’ndaki bekleme merkezine yönlendiriliyor. Buradaki işlemleri tamamlananlar, otobüslerle Suriye sınırındaki çadır ve konteyner kentlere gönderiliyor.

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