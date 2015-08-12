İzmir'deki mülteciler Atatürk Stadyumu'nda toplanacak

Yunan adalarına geçmeye çalışan, İzmir’in Basmane meydan ve sokaklarında yatan Suriyeli mültecilerin, Halkapınar’da bulunan Atatürk Stadyumu’nda toplanacağı ve otobüslerle kamplara gönderileceği öğrenildi.

Hürriyet Gazetesi’nden Banu Şen; yapılan toplantılar ve incelemeler sonucu Halkapınar’daki tesislerin en uygun yer olacağına karar verildiği ve İzmir Valisi Mustafa Toprak’ın konuyla ilgili bir açıklama yapacağı bilgisine ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde Suriyeli mültecilerin gruplar halinde sokaklarda yaşamasının hem güvenlik hem de hijyen açısından risk taşıdığı gündeme gelmiş, arayışa girilmişti.

Suriyeli mültecilerin Halkapınar’daki Atatürk Stadyumu’nun altındaki spor salonlarına toplanmaya başladıkları görüldü.