İzmir Fuarı'nda Selami Şahin müzikali

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- 87\'NCİ İzmir Enternasyonal Fuarı\'nda \'Bir Selami Şahin Müzikali Seninle Başım Dertte\' adlı müzikal, Selami Şahin\'in bestelerinden oluşan şarkılar eşliğinde 80\'lerin ruhunu sahneye taşıdı.

Bir Selami Şahin Müzikali Seninle Başım Dertte isimli müzikalin yaz turnesi, İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu\'nda gerçekleşen gösteriyle tamamlandı. Toprak Sağlam ve Lider Şahin\'in başrol oynadığı, oyuncu kadrosunda ise usta isimler Suna Keskin, İsmail Düvenci, Hakan Altıner\'in yanında Burçin Bildik, Elhan Tok, Cenk Tunalı, Anıl Yülek, Öncil Aktarıcı gibi oyuncuların yer aldığı müzikal, fuar seyircilerine 80\'ler rüzgarı estirdi. Yavuz Hakan Tok kaleminden çıkan, yönetmenliğini Damla Cercisoğlu\'nun yaptığı müzikal, gecenin sonunda ayakta alkışlandı.

Sahnede 10 oyuncu ve 8 dansçı olmak üzere toplamda 50 kişiden oluşan ekibin sergilediği, dönemin görkemli müzikallerine ve Yeşilçam filmlerine bir saygı niteliğinde olan gösteri \'Hisseli Harikalar Kumpanyası\'ndan yıllar sonra İzmir Fuarı\'nda sergilenen ilk müzikal oldu. Annesinin şöhret yapma hayalleriyle şehir şehir dolaşarak şarkıcılık yapan Neriman karakterinin İstanbul\'da çalıştığı mekanın taksi şoförü İbrahim ile aralarında yaşanan masum aşk hikayesinin anlatıldığı dönem müzikalinde, 80\'li yıllara özgü tarz ve tavırla, Selami Şahin şarkıları işlenerek anlatıldı.

Fuar ziyaretçilerine nostalji dolu bir gece yaşatan gösteri aynı zamanda yurt dışında Abba ve Queen gibi sayısız örneği bulunan müzikaller arasında Türkiye\'de ilk defa tüm şarkıları tek bir besteciye ait olarak sahnelenen müzikal olma özelliği taşıyor.

ŞAHİN: FUAR\'DAKİ ESKİ GÜNLERİME GİTTİM

Müzikale izleyici olarak katılan ve gösteri sonunda sahneye çıkan Selami Şahin, \"Fuarda eski günlerime gittim. Bu akşam herkesten fazla heyecanlıydım. Her izlediğimde böyle oluyor. Müzikalde yer alan çok değerli sanatçılar var. Biz sanatçılar da sizlerin sevgisiyle varız. Biz sizi ayakta alkışlıyoruz\" dedi.

Gecenin sonunda müzikal ekibi, doğum günü olan usta oyuncu ve müzikalin Genel Sanat Yönetmeni Hakan Altıner\'e sahnede sürpriz yaparak pasta kesti.

Seninle Başım Dertte ekibi, müzikalin gösterimine kış sezonunda devam edecek.



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