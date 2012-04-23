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Kültür-Sanat

İzmir Film Festivali, 11 yıl aradan sonra yeniden başladı

İzmir Uluslararası Film Festivali, 11 yıl aradan sonra, 21 - 28 Nisan arası gerçekleşiyor

23 Nisan 2012 19:14

İzmir Uluslararası Film Festivali'nin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, "Sanatın özgürlük içinde, demokrasinin de sanatın da özgürlük ve özerklik içinde gelişimini istiyoruz" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destek verdiği İzmir Uluslararası Film Festivali'nin açılışı, Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle yapıldı.
 
Türkiye'de sinema sektörünün hızla geliştiğini, Antalya ve Adana'nın yanında Malatya gibi yeni merkezlerin festivalleriyle adından söz ettirmeye başladığını dile getiren Günay, İzmir gibi bir kentin 10 yılı aşkın süreden bu yana sinema şenliğinden uzak kalmasının büyük eksiklik olduğunu ifade etti.
Günay, 12. festivalin anlamı nedeniyle İzmir'de olması gerektiğine inandığına ve yoğun programına rağmen kente geldiğine değinerek, şöyle devam etti:
 
''Doğrusu salonun hınca hınç dolmuş olabileceğini tahmin ediyordum. İzmir'i yöneten gerek kamu gerek özel sektörde söz sahibi birçok arkadaşımın bu akşam burada olacağını tahmin ediyordum. Neden olmadığını sadece bir soru işareti olarak bırakmak istiyorum. Belki uzun bir aranın ardından başladığı için yeteri kadar arkadaşımız duymamış olabilir. Bu akşamki tablo, İzmir'de birçok şeyi beraber omuzlamaya, daha çok işbirliği yapmaya, birbirimizi anlamaya ve İzmir için omuz omuza vermemiz gerektiğine işaret ediyor.''
 

Tiyatro tartışması

 

Son günlerde tiyatroların nasıl yönetileceği konusunda bir tartışmanın söz konusu olduğuna işaret eden Günay, şöyle konuştu:
 
''Elbette tiyatroyu, sanatın her alanını sanatçılar yönetecek. Tanzimat döneminden bu yana tartışılan bir konudur. Sanat sanat için midir toplum için midir? Elbette demokrasinin bu kadar hayatımızın içine girmesi gereken bir dönemde sanatın sanat için olduğu kadar topluma karşı da sorumlulukları vardır ve sadece hatırlatmak istediğimiz bundan ibarettir. Sanatın topluma karşı, içinde yaşadığı dünyaya karşı sorumlulukları vardır. Bunun altını çizdiğimiz, buna dikkat ettiğimiz zaman sanıyorum aramızda hiçbir diyalog eksikliği olmayacaktır. Biz sanatın özgürlük içinde, demokrasinin de sanatın da özgürlük ve özerklik içinde gelişimini istiyoruz. Sadece bu dikkati, saygıyı ve nezaketi birbirimizden esirgemeyelim.'' 
 

Çolpan İlhan ve Yunan yönetmen Ferris'e ödül

 

Törende Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, festivalin ''Yaşam Boyu Onur Ödülü''ne layık bulunan tiyatro ve sinema oyuncusu Çolpan İlhan'a ödülünü verdi. Festivalin diğer ''Yaşam Boyu Onur Ödülü''nü ise Yunan yönetmen Costas Ferris aldı. 
 

Nuri Bilge Ceylan'ın sergisi açıldı

 

Öte yandan, açılış töreni öncesi Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğraflarından oluşan sinemaskop sergisi açıldı. 

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