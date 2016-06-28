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İzmir Emniyeti'nden Yağmur Sarıoğlu'na suç duyurusu

Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu'nun karısı Yağmur Sarıoğlu, 192 km hızla seyretmekten para cezası almıştı

28 Haziran 2016 20:50

Galatasaray'ın futbolcuların Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'na, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda lüks otomobiliyle hız yaptığı için kesilen trafik cezasıyla ilgili İzmir Emniyeti Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı

Açıklamada, Sarıoğlu’nun ortalama, saatte 192 kilometre hızla gittiği bu nedenle aracın plakasına para cezası kesildiği, ayrıca Sarıoğlu hakkında trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Yağmur Sarıoğlu’nun İzmir-Çeşme Otoyolu’nda, geçen cuma günü lüks otomobiliyle saatte 270 kilometre hız yaptığını gösteren görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, İzmir Emniyeti Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

 

Para cezası almıştı

 

Yapılan incelemede, Yağmur Sarıoğlu’nun lüks otomobiliyle ilgili radar kayıtlarının bulunmadığı, ancak aracın Seferihisar gişelerden saat 12.28’de otoyola giriş yaptığı, saat 12.43’de Alaçatı gişelerinden çıktığı, mesafe-süre hesaplamasına göre de saatte ortalama 192 kilometre hızla seyrettiği ortaya çıktığı bildirildi.

Bunun üzerine, hız sınırını yüzde 30’dan fazla aşan otomobilin plakasına 462 TL para cezası uygulandı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Sarıoğlu hakkında ’Trafiği tehlikeye sokmak’ suçundan da Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

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