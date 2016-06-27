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Yağmur Sarıoğlu'nu o görüntüler için şikayet ettiler

Sarıoğlu'nun 270 km hız yaptığı videoyu Kerimcan Durmaz internette yayınlamıştı

27 Haziran 2016 18:49

Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu’na, internet fenomeni arkadaşı Kerimcan Durmaz ile birlikte Lamborghini'de 270 km hız yaptığı görüntüler için şikayette bulunuldu.

Fanatik’in haberine göre, görüntüler üzerine bir vatandaş, Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden Yağmur Sarıoğlu'nu polise şikayet etti. Vatandaş, şikayet açıklamasında "İzmir Çeşme otobanında Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'nun, saatte 270 km ile hız sınırı 2 katından fazla aşması. gereken cezai işlemin yapılmasını arz ederim" dedi. 

 

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