İzmir Ege Doğumevi'nde bir ameliyathanede 2 operasyon birden yapıldı

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı olan Ege Doğum Evi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan yoğunluk ve fiziki imkânsızlıklar ilginç bir yöntemin kullanılmasına neden oldu. Hastanenin beşinci katında yer alan ameliyathanedeki salonda yoğun zamanlarda iki hasta aynı anda ameliyat edildi. Ameliyata girecek hastaya salona girmeden önce diğer ameliyatı görmemesi için gözlerini kapalı tutması gerektiğinin söylendiği belirtildi. Ameliyathanedeki bu durumun fotoğraflanması ise tartışmayı da beraberinde getirdi.



‘Acil durumda yapılıyor’

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Abdullah Taşyurt, konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçınarak demeç vermeye yetkili olmadığını söyledi. Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Osman Nuri Dilek, “Ciddi bir kalabalık olduğundan aynı ameliyathanede iki hasta birden ameliyat ediliyor. Ama sadece çok doluluk olduğunda ve acil durumlarda bu yöntem kullanılıyor” diye konuştu.



‘Daha önce hiç görmedim’

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Saydam, 35 yıllık hekimliğinde hiç tek salonda iki ameliyat yapıldığını görmediğini belirtti. İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Suat Kaptaner, “Hasta mahremiyetinin, araya gerilecek yeşil bir perdeyle korunacağını düşünüyorum. Sezaryan, rahmin alınması ya da kitle alınması gibi benzer ameliyatların aynı ortamda yapılması sıkıntı yaratmayacaktır” dedi.



‘Savaş ve afette olur’

Sağlık Sen Sendikası İzmir Şube Başkanı ve Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nde görevli Op. Dr. Recep Atçı, “Bu durum hem enfeksiyon riskini artırır hem de hastanın psikolojisini bozar. Bu görüntülere ancak afet veya savaş zamanındaki ameliyathanelerde rastlanabilir. Bu vahim bir durum” dedi.