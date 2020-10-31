İzmir depremini 'zinaya' ve 'cumhuriyete' bağlayan şahıs tutuklandı

Tekirdağ'da sosyal medya hesaplarından İzmir'deki depremle ilgili provokatif paylaşımda bulunduğu belirlenen Muhammed Burhan Karakurt isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Karakurt, tutuklandı.

Dün İzmir'de meydana gelen ve şu ana kadar 35 kişinin hayatını kaybettiği 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oturan Karakurt, depremle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımda bulundu.

Yayınladığı videoda, "Dün Cumhuriyeti kutladınız, hilafeti kaldırmayı kutladınız, bugün deprem oldu. Cumhuriyetin merkezi İzmir olduğu için orada deprem oldu. Ne zaman ki İslama döneriz başka çaresi yok" diyen şahıs sosyal medyada tepki çeken görüntüleri TikTok hesabında paylaştıktan bir süre sonra sildi ve açıklama videosu paylaştı.

"Biz vatan haini değiliz" diyerek bir 'açıklama' videosu paylaşan Karakurt, "İnsanlara beni yanlış anlatıyorlar" dedi.

Polis tarafından gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Karakurt, çıkarıldığı mahkemece, 'sosyal medya ve internet yoluyla, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu'ndan tutuklandı.