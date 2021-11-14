İzmir’de zehirlenen 31 hayvan yaşamını yitirdi

İzmir'in Urla ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce bırakılan ve zehirli olduğu düşünülen et parçalarından yiyen 31 sokak hayvanı hayatını kaybetti.

Olay, İzmir’in Urla ilçesi Torasan Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bazı kişi ve kişiler, iddialara göre belli noktalara zehirli olduğu düşünülen et parçaları koydu.

Bu etleri yiyen 30'un üzerine sokak hayvanı rahatsızlandı. Hayvanlar rahatsızlanmasının ardından bu durumu gören vatandaşlar tarafından veterinere götürüldü.

Zehirlenen hayvanlardan 31'i yaşamını yitirdi. Öte yandan, sokak hayvanlarını besleyen ve hayvanlara yardım eden hayvanseverlerin bahçelerine de gizlice bu zehirli olduğu düşünülen etlerin bırakıldığı öğrenildi. Olayın ardından Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. (İHA)