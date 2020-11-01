İzmir'de yaşayan İzzet Yıldızhan: Ofisimin yanındaki bina yıkıldı

Geçen yıllarda ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşen sanatçı İzzet Yıldızhan, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6'lık deprem esnasında yaşadıklarını anlattı. İzmir Bayraklı'da bulunan ofisinin hemen yanındaki binanın yıkılmasıyla panik yaşayan İzzet Yıldızhan, depremi derinden hissettiğini belirtti.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yıldızhan, "Ben işlerimden dolayı ofisimdeydim. Deprem sırasında insanın aklına tek gelen şey evlatları oluyor. O panik ve korkuyla çıkıp çocuklarımın yanına nasıl gittiğimi bir Allah bilir." dedi.

Çocuklarının hala kendine gelemediğini belirten şarkıcı, "Herkes ağlıyor. Ofisimin yanındaki bina da yıkıldı. Tek duam kimsenin canına bir zarar gelmemesi." ifadelerini kullandı.

Yıldızhan'ın 9 çocuğu bulunuyor.

Deprem'de şimdiye kadar 4 kişi hayatını kaybetti, onlarca bina yıkıldı, yüzlerce yaralı var.

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