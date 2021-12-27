İzmir'de yakılarak öldürülen 3 Suriyeli işçi için bilirkişi incelemesi başlatıldı

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde 16 Kasım’da Kemal Korukmaz tarafından Suriyeli inşaat işçileri 23 yaşındaki Mamoun al-Nabhan, 21 yaşındaki Ahmed Al-Ali ve 17 yaşındaki Muhammed el-Bish’i yakarak öldürülmesine dair soruşturmada olay yerinde inceleme başlatıldı. İtfaiye ekiplerinden edinilen bilgilere göre, yangın bölgesinde bilirkişi incelemesi başlatıldığı öğrenildi.

Birgün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, Suriyeli işçilerin kaldığı yerdeki yangını kendisinin çıkardığını söyleyen tutuklu Kemal Korukmaz’ın suç işleyebilir durumunda olduğunun belirlenebilmesi için akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair raporun dosyaya girmesi bekleniyor. Korukmaz, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından hem yangın hem de gasp nedeniyle tutuklandı. Adli makamlar, Korukmaz’ın akli dengesinin yerinde olup-olmadığına ilişkin rapor talep etti. Dosyanın seyri Korukmaz’ın akıl sağlığına göre yeniden şekillenecek. Yanarak hayatını kaybeden mülteci işçilerin vekâletini alan avukatlar tarafından, yarın soruşturma dosyasıyla ilgili ortak bir açıklama yapılacağı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin olayla ilgili raporunda, elektrikli ısıtıcının fişinin prize takılı ve çalışır vaziyette olduğu ve yatakları tutuşturması sonucu yangının çıktığı ilk raporunun ardından Kemal Korukmaz, mültecileri kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Korukmaz’ın ifadesi sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kemal Korukmaz, polisteki ifadesinde, üç kişinin yaşamını yitirdiği yangını nasıl başlattığını anlatmıştı. JİTEM adına çalıştığını öne süren Korukmaz kendisine sürekli olarak notlar geldiğini ve bu notlar arasında 'temizle', 'temizliğe başla' gibi ifadeler bulunduğunu öne sürmüştü. Korukmaz, bu mesajları 'Suriyelileri öldürmek' şeklinde algıladığını söylemişti.

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