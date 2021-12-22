İHD ve ÖHD, Suriye Gözlemevi'nin iddiasına yönelik açıklama yaptı: İzmir'de üç Suriyeli işçi yakılarak öldürüldü, takipçisiyiz

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde 3 Suriyeli işçinin, bir saldırgan tarafından gece uyku halindeyken yakılarak öldürüldüğünü iddia etti. İnsan Hakları Derneği ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Suriye Gözlemevi'nin raporunda yer almasının ardından, 3 kişinin işçinin yakılarak öldürüldüğüne yönelik açıklama yaptı. İzmir ÖHD, ölenlerin yakınlarının kendileriyle temasa geçtiğini ve hukuki süreçle ilgili gerekli girişimlere başlanıldığını duyurdu.

16 Kasım’da yaşandığı belirtilen olaya ilişkin olarak Suriye İnsan Hakları Gözlemevi araştırmasının sonucunu henüz yayınlamazken, hayatını kaybeden 3 gencin fotoğrafları ve kimlik bilgileri sosyal medyada paylaşıldı. Suriyeli işçilerin 23 yaşındaki Mamoun al-Nabhan, 21 yaşındaki Ahmed Al-Ali ve 17 yaşındaki Muhammed el-Bish olduğu dile getirildi.Olayın ırkçı bir saldırı olarak değerlendirildiği belirtildi.

Mamoun al-Nabhan'ın kardeşi Ahmet Nabhan, yaşananlarla ilgili Gazete Duvar'a konuştu. Kardeşinin bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra öldüğünü söyleyen Nabhan'ın kardeşi Ahmet, şunları kaydetti:

“Biz 5 yıl önce geldik Türkiye’ye. Kardeşim 23 yaşındaydı. Bir hafta sonra evlenecekti. Fabrikada çalıştıkları yerde uyurken mazot benzin döküp sonra da yakmış. Olaydan sonra bir hafta hastanede kaldı. Bir hafta sonra öldü. Diğer arkadaşları ise zaten bir gün sonra öldüler. O zaman hiç kimseye haber vermedik çünkü polis kimseye anlatmamamızı istedi. 'Bir şüpheli var, onu yakalayalım öyle haber verin' dediler. Sonra polis yakaladı, o kişinin olduğunu ispatladılar. Türk tarafları basına neden haber vermediler onu da bilmiyorum. Katil bizimle aynı fabrikadan taş alıyordu. İsmi Kamal. Neden oldu, neden yaptı kimse bilmiyor. Sonradan da iki tane Türkiyeliyi bıçakladığını biliyoruz...”

İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "16 Kasım'da İzmir Güzelbahçe'de 3 Suriyeli mülteci gencin benzinle yakılarak hayatını kaybettiği duyumunu aldık. Mülteci dernekleri ve hak örgütleriyle beraber yaptığımız ilk araştırmalarda şunlar tespit edildi: Olay 16 Kasım'da gerçekleşmiş. 3 Suriye uyruklu mültecinin üzerlerine benzin dökülerek, yanarak yaşamlarını yitirdikleri bilgisi edinilmiştir. Aynı şahsın olay günü 2 kişiyi daha bıçakladığı bilgisi de bulunmaktadır. Yaşamını yitiren mültecilerin ailelerinin karakola çağrıldığı ve susmaları için uyarıldıkları bilgileri de yer almaktadır. İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi olarak sürecin takipçisi olacağımızı bildiririz" denildi.

ÖHD İzmir'den de, "Bugün ırkçı politikaların sonucu olan bir katliam haberi daha aldık. İzmir Güzelbahçe'de 16 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşmesine rağmen ailelere baskı yapılarak gizlenen katliamda işçi olarak çalışan 3 Suriyeli mülteci, üzerlerine benzin dökülerek canavarca katledilmiştir. Ailelerin derneğimize başvurusu sonrası hukuki sürecin yürütülmesi adına girişimlere başlanmıştır. Bu katliamın devletin yürüttüğü mülteci politikasıyla doğrudan ilgili olduğu, buna hizmet eden söylemlerin de mültecilere yönelik ırkçılığı derinleştirdiği açıktır" açıklaması yapıldı.

Sığınmacılar Hakları Platformu'ndan Talha El Gazi, “Olay 16 Kasım'da gerçekleşmiş. Üç Suriyeli işçi ufak bir atölyede çalışıyorlar. Firma taş firması. Sabah namazı öncesi bunlar uyuduğu anda birisi gelip yattığı odaya benzin döküp ateşe veriyor. Benzin ve ateşin şiddetiyle ağır yaralanıyorlar. İkisi 10-15 saat sonra vefat ediyor diğeri de bir hafta sonra vefat ediyor. Olaydan sonra vefat eden kişilerin aileleri Adli Tıp raporu bekliyorlar. Herhangi bir sonuç gelmiyor. İki gün önce karakoldan aramışlar. Biz de olayı tespit ettik. İHD, Mazlum-Der, Mülteci Dernekleri olarak yarın İzmir’deyiz. Olaydan 2-3 saat önce oradaki Türk vatandaşla görüşmüş ve 'Ben bu Suriyelileri yakacağım' demiş. Olaydan 5-6 gün sonra da iki Türkü bıçaklamış. Bu da bize yakma olayından sonra serbest bırakıldığını gösteriyor.” ifadesini kullandı.