İzmir'de vakalar artınca poliklinikler yeniden pandemi servisi oldu

Türkiye genelinde Koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla beraber, hastanelerde yatak ihtiyacı yeniden gündeme geldi. Ege Üniversitesi Hastanesinde kontrollü normalleşme süreci kapsamında tüm poliklinikler 1 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlamıştı. İzmir’de de vakaların artması ile beraber Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniği yeniden pandemi servisi oldu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, esnafı gezerek Covid-19 denetimi yapmış ve "Vaka sayıları maalesef hem ülkemizde hem de dünyada artma trendine girdi. İzmir'de de artış trendi olduğunu görüyoruz. İzmir için durum çok vahim olmamakla birlikte 1 ay öncesine göre daha kötü durumdayız" ifadelerini kullanmıştı.

Birgün'den Berkay Sağol'un edindiği bilgilere göre, Ege Üniversitesi Hastanesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, pandemi hastaneleri olarak hizmet vermeye devam ediyor. Öte yandan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 5’e kadar düşürülen pandemi servisi sayısının da yeniden artırılacağı öğrenildi.

''Yeniden değerlendirme ve planlama yapılmalıdır''

Pandemi mücadelesinin bu şekilde sürdürülemeyeceğini ifade eden İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, “İzmir'e ait Covid-19 ile ilgili epidemiyolojik veriler yani yapılan test sayısı, pozitif olgu sayısı hastaneye ve yoğun bakıma yatış sayıları hala odamızla ve kamuoyu ile paylaşılmıyor. Ancak İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger’in de medyada yer alan açıklamalarında belirttiği şekilde ülke genelinde olduğu gibi İzmir’de de ciddi olgu artışları var. Maske, mesafe ve hijyen tedbirleri çok önemli ancak yeterli değil. Kaldı ki bu tedbirler bile yeterince düzgün uygulanmıyor. Son 3 ayda olguların azalmak bir yana arttığı göz önüne alınırsa pandemi mücadelesinin bu şekilde sürdürülemeyeceği, epidemiyolojik veriler ışığında yeni yaklaşımlara ve önlemlere gereksinim olduğunu görüyoruz” dedi.

Sonbaharda vakalarda daha fazla artış beklendiğini ifade eden Dr. Çamlı, “Vaka artış beklenmesiyle ilgili başta yeterli grip aşısının sağlanması olmak üzere bir hazırlık yapılması gerekiyor. Covid-19 ve mevsimsel gribin birlikteliği ciddi sorunlara yok açacak görünmektedir. Mutlaka bu konuda önlemler alınmalıdır. TTB bu konudaki önerilerini bir mektup ile sağlık bakanlığına iletti. Pandemi hastanelerinde başlangıçta Covid dışı hastalıkların izleminde sorunlar yaşandı. Süreçte başta özel hastaneler olmak üzere yavaş yavaş pandemi hastanesi konumundan çıkmalar oldu. Bazı kamu ve üniversite hastanelerin de pandemi hastanesi statüsünden çıkmak istedikleri yönünde duyumlarımız oldu. Ancak vaka sayısının tekrar yükselişe geçtiği, yatak ve yoğun bakım ihtiyacının yeniden artmaya başladığı bir dönemde bu talep gerçekçi olmayacaktır. Covid-19 olgularının bu şekilde artışının sürmesi durumunda pandemi hastanesi olma kriterini taşıyan tüm kamu ve özel hastanelerinin, gereksinimin karşılanabilmesi açısından, yeniden değerlendirilmesi ve bir planlama yapılması uygun olacaktır” diye konuştu.