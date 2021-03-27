İzmir'de toplu flamingo ölümü endişe uyandırdı

İzmir'in özellikle Çiğli ilçesinde yaşayan ve ilçenin sembolü olan flamingoların Bayraklı sahilindeki toplu ölümü endişe uyandırdı. Sahilde telef olmuş halde bulunan 9 flamingo, Çiğli Belediyesi ekipleri tarafından toplandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, telef olmuş halde 9 flamingo sahildeki vatandaşlar tarafından bulundu. Flamingoların bulunmasının ihbar edilmesi üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Özellikle Çiğli ilçesinde bulunan İzmir Kuş Cenneti bölgesinde yaşayan flamingoların toplu ölümü sebebiyle Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahile geldi.

"9 flamingonun bu bölgede telef olması normal değil"

Meydana gelen olay hakkında Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Ürgen Tepe açıklama yaptı. 9 flamingonun bu bölgede aynı şekilde telef olmasının normal bir durum olmadığının altını çizen Tepe, "Bugün Bayraklı sahilinde gördüğümüz bu manzara bizi oldukça şaşırttı. İlk veriler flamingoların zehirlendiğine yönelikti ama bizim yaptığımız incelemede zehirlenme değil, bir doğa olayı ya da radyoaktivite olabileceği üzerinde duruyoruz. Belki elektrik çarpması da olabilir. Flamingoların 9'unun birden bu bölgeye düşmesi, hayatın olağan akışına aykırı bir durum. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu durumla ilgili çalışma yapacaktır. Kesin ölüm nedenleri de yapılacak bu çalışmanın ardından netleşir" sözlerine yer verdi.

Telef olan 9 flamingo, yapılan incelemenin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü. (İHA)