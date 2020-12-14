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İzmir'de sel: Dere yatağında suya kapılan araçtaki 2 kişinin cesetlerine ulaşıldı

14 Aralık 2020 11:34

İzmir'i vuran sağanak yağışın ardından oluşan selde, dereden geçmeye çalışan bir aracın sele kapılması sonucu araç içinde kaybolan 2 kişinin cesetlerine ulaşıldı. 

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