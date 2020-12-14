İzmir'de sel: Dere yatağında suya kapılan araçtaki 2 kişinin cesetlerine ulaşıldı

Aşırı yağışların ardından İzmir'de yolları, evleri, iş yerlerini su bastı. Karabağlar semtinde yağışlar, bir inşaatın yanında bulunan yolda çökme yaşanmasına neden oldu. Çöken yolun yakınında bulunan 3 katlı bina tahliye edildi. Buca'da ise iki siteyi ayıran istinat duvarı, yağışlara dayanamadı. Park halinde bulunan 20 araç çöken duvarın altında kaldı. Hasar gören araçlarla ilgili tutanak tutuldu. Kullanılamaz durumdaki araçlar da çekici yardımıyla bulundukları alandan çıkarıldı.
Sağanak yağış Karşıyaka'da yolları göle çevirdi. Araçlar suya gömüldü. Vatandaşlar araçlarını kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.
Menderes ilçesinde de dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu araçtaki 5 kişiden 2'si kayboldu. Araçtan kurtulanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda ekip ile arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Dere yatağından geçerken sel sularına kapılan hafif ticari araçtaki kayıp iki kişinin cesetleri birkaç saat arayla dere yatağında bulundu.