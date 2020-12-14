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İzmir'de deniz taştı, araçlar su altında kaldı

14 Aralık 2020 07:27

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İzmir'de deniz taştı, araçlar su altında kaldı: İki kişi kayboldu

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İzmir'de deniz taştı, araçlar su altında kaldı. Menderes'de derede sürüklenen araçta kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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Kentte 4 gündür aralıklarla devam eden ve bu gece etkisini iyice artıran yağmurun ardından Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi'nde deniz taştı.

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Sahil bandındaki sitelerin bahçeleri deniz suyuyla dolarken, sitelerin otoparkında ve yol kenarında park halindeki araçlar da su içerisinde kaldı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri siren sesi çalarak vatandaşları araçlarını kurtarması için uyardı.

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Siren sesiyle birlikte çok sayıda kişi araçlarına koşup oluşabilecek zararın önüne geçmeye çalıştı.

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Bazı vatandaşlar belediyeye tepki gösterirken, birçok kişi su altında kalan aracını çalıştıramadığı için çekici yardımıyla kurtarmaya çalıştı.

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İzmir'in Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu araçtaki beş kişiden ikisi ise kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor.

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