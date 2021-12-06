İzmir'de sağlık çalışanları diplomalarını çöpe attı: "Hiçbir meslek grubu, hekim dışı çalışanlar, diğer çalışanlar diye tabir edilemez"

İzmir'de Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası'na bağlı sağlık çalışanları, sadece hekimlerle sınırlı tutulan ve TBMM'de kabul edildikten sonra ertelenen ek gösterge zammını protesto etmek amacıyla Ege Üniversitesi Başhekimliği önünde temsili diplomalarını çöpe attı.

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP SEN) üyeleri, Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik binası önünde toplanıp basın açıklaması yaptı. Hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere ise 5 bin TL ek gösterge zammı öngören kanun teklifinin ayrımcılık yarattığını savunan sağlık çalışanları, temsili diplomalarını çöpe atarak Sağlık Bakanlığı'na tepki gösterdi.

"Susma dönemi bitmiştir"

Sağlık çalışanları adına basın açıklamasını HEP SEN İzmir Şube Başkanı Kemal Yılmaz yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"İş barışını tehdit eden hekimlere zam yapılacağına dair açıklamalar ve Meclis’te grubu olan 5 siyasi partinin ortak imzası ile yasalaştırılan kanun teklifinde milletin sağlık çalışanları, milletin Meclisi’nde hekimler ve hekim olmayanlar olarak yine ayrıştırılmıştır. Bizler, sürekli olarak 38 sağlık branşının özel olduğunu, bir ekip olduğunu vurgularken sizler, hekim ve hekim dışı, hekim ve diğerleri diye ayırmakta ve ekip ruhumuzu parçalamaktasınız. Değerli hekimlerimizi asla hedef almaksızın bir kez daha söylüyoruz sayın Sağlık Bakanı, sağlık çalışanları hekimlerden ibaret değildir. Bu multidisipliner bir ekip işidir. Yanlış tutum ve davranışlarla yönlendirilen politikalarınız sahadaki ekip ruhunu öldürmektedir. Sağlık Bakanlığı tüm sağlık mesleklerinin bakanlığıdır. Hiçbir meslek grubu, hekim dışı çalışanlar, diğer çalışanlar diye tabir edilemez. Eğitim ve emeğin karşılığı olan, uçurumlarla ayrıştırılmamış tek ödemede insanca ücret ve tüm meslekler göz önüne alınarak adil maaş artışları istiyoruz. Susma dönemi bitmiştir, hepimiz sahadayız, bu emek hepimizindir. Yanlış kararlarınızın sonucunda boşa çıkan ve hiçe sayılan diplomalarımızı çöpe atıyor ve sizlerin yanlış kararlarınızı alkışlarımız ile protesto ediyoruz.’’

"Genel iyileştirme istiyoruz"

Sağlık çalışanları da genel bir iyileştirme talep etti. İş barışının bozulduğunu söyleyen bir çalışan, "Sağlık ekip işidir, asla ayrıştırılamaz. Hekimlerle hemşireler ve diğer sağlık personelleri, 39 branş omuz omuza çalışmakta. Burada sisteme verilen bir tepki var. Genel bir iyileştirme yapılması gerekiyor" dedi.

Bir başka sağlık çalışanı, hekim karşıtı olmadıklarını vurgularken şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığı'nın yanlış söylemlerine karşı buradayız. ‘Hekim ve diğerleri’ diyorlar. Her meslek sahada canla başla savaştı. Birçok fedakarlıklar yaptı. Bu söylemler, ‘hekim ve dışı’ söylemleri diğerlerinin zoruna gidiyor. Bunları kabul edemeyiz. Sağlık alanında hiçbir branşın hakkını aldığını düşünmüyorum. Hepsine eşit haklar verilmesini ve zam yapılmasını istiyoruz."

Bir sağlık çalışanı da "Hastane gibi bir ortamda yapılan bu ayrımcılık çok yanlış. Bunların düzeltilmesini umuyoruz. Herkesin fikrini belirtmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.