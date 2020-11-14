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Koronavirüs

İzmir'de mesai saati düzenlemesi

14 Kasım 2020 00:47

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs tedbirleri kapsamında organize sanayi bölgeleri (OSB), küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarında mesainin 07.00'de başlayacağının kararlaştırıldığı bildirildi.

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