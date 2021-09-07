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Çevre

İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı.

07 Eylül 2021 13:27

İzmir'in Torbalı ilçesindeki makilikte çıkan yangın, ekiplerin 1 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 2 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. 

Kırsal Bozköy ile Çapak mahalleleri arasında kalan makilikte, saat 12.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz, 2 su tankeri ve 1 helikopter sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı.

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