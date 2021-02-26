İzmir'de eşini öldüren erkeğe iyi hal indirimi yapılmadı, ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı

İzmir'de telefonda oyun oynayan eşi Sibel Akçalı'yı (50), başka bir erkekle mesajlaştığı düşüncesiyle bıçaklayıp öldüren Kenan Akçalı (52) indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre Akçalı, son savunmasında, "Eşimi çok seviyorum. Son nefesime kadar da çok seveceğim. İnsanın eşini sevmesi, kıskanması suç ise ben suç işliyorum" dedi. Olay, 25 Nisan 2019'da, Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde meydana gelmişti.

Emekli işçi Kenan Akçalı,tartıştığı eşi Sibel Akçal'yı mutfaktan aldığı bıçakla ağır yaralamış, çiftin evde bulunan kızlarının çığlıklarını duyan bina sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber vermişti.

Sibel Akçalı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan çiftin kızı G.A., babasının, telefonla oyun oynayan annesini, başka bir erkekle mesajlaştığını zannedip bıçakladığını anlattı.

İyi hal indirimi yok

Bugünkü karar duruşmasına son savunması sorulan Kenan Akçalı, "Eşimi çok seviyorum. Son nefesime kadar da çok seveceğim. İnsanın eşini sevmesi, kıskanması suç ise ben suç işliyorum. Eşime tek tokat atmış biri değilim. Olay günü eşime mesaj geldi. Bunun üzerine tartıştık. Kızım, telefonu alarak kırdı ve odasına girip, kapıyı kilitledi. Sinirlenip, bıçağı aldım. Benim amacım kızımı, korkutmaktı. Eşimin ailesinden af diliyorum. Ben masumum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Kenan Akçalı’ya indirim uygulamadan 'kasten öldürme’ suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası verdi. (DHA)