İzmir’de doktora 5 kişi saldırdı: Doktorun köprücük kemiği kırıldı

İzmir’in Bornova ilçesinde bir doktor, 5 kişilik grup tarafından darp edildi. Köprücük kemiği kırılan doktor, kliniğinin üst tarafında bulunan ve kumar oynatıldığını ileri sürdüğü lokale ait kameraların kaldırılması yönünde ricada bulunduktan sonra olayın gerçekleştiğini ileri sürdü ve şikâyetçi oldu.

Olay, dün akşam saat 18.45 sıralarında Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir kliniğin önünde meydana geldi. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Canberk Gül, yaklaşık 10 gün önce açmış olduğu kliniğinin önünde 5 kişilik grup tarafından darp edildi.

Doktor Gül’ün kaldırıldığı hastanede köprücük kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Şüphelilerden 4’ü yakalanırken, 1’i kaçtı. Hastanenin ardından karakola giden Gül, darp olayına karışmadığını ifade ettiği lokal sahibinden şikayetçi olmadı. Doktorun şikayetçi olması üzerine diğer 3 kişi gözaltına alınırken, saldırı sonrası kaçan 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kalabalık grubun doktor Gül’e saldırdığı ve çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı görülürken, köprücük kemiğinin kırılması sonucu 1 ay çalışamaz raporu alan Gül, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Saldırıdan 1 hafta önce, yaklaşık 2 yıldır lokal adı altında kumar oynatıldığını ileri sürdüğü işletme sahibinden ve yanındaki Sedat Ö. isimli şahıstan, kliniğin üst tarafından bulunan ve lokale ait olan güvenlik kameralarının kaldırılmasını rica ettiğini söyleyen Gül, “Bunun üzerine Sedat Ö., beni ‘akıllı ol yoksa ayağını kaydırırız’ diye tehdit etti. Sonrasında ismini bilmediğim mekan sahibi yanıma gelince ondan ‘kliniğimdeki hastalar rahatsız olduğundan dolayı kliniğimin tarafına geçmemelerini ve içeride bulunan kadın hastalarıma bakmamalarını, hastalarımın bakışlarından rahatsız olduklarını söyledim’" dedi.

“5 kişilik grubun saldırısına uğradım”

1 hafta önce kendisini tehdit eden Sedat Ö.’nün dün akşam saatlerinde kliniğin önünden geçmesi üzerine kendisine, ‘patronun ile anlaşma yapmıştık, sen bu anlaşmayı bozuyorsun’ ikazında bulunduğunu söyleyen Gül, “Bunun üzerine Sedat Ö., ‘gel bakalım sen buraya’ diyerek beni kameraların olmadığı alana çekmeye çalıştı. Benim gitmemem üzerine aralarında Sedat Ö., Suat Ö. ve Bülent A. ile ismini bilmediğim iki kişinin de dahil olduğu 5 kişilik grubun saldırısına uğradım. Uğradığım darp sonucu köprücük kemiğim kırıldı ve hastanede yapılan muayene sonucunda 1 ay çalışamaz raporu verildi” ifadelerini kullandı. (İHA)