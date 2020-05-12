İzmir'de bir doktor daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İzmir Tabip Odası, üyesi 64 yaşındaki İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Galip Berkan Dingiloğlu'nun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Emekli olan Dingiloğlu’nun İzmir’de bir bankanın kurum hekimliğini yaptığı öğrenildi.

İzmir Tabip Odası’ndan, Dingiloğlu ile ilgili olarak “İzmir Tabip Odası üyesi, İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Galip Berkan Dingiloğlu’nu Covid-19 nedeniyle kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dileriz” açıklaması yapıldı.

İzmir’de daha önce de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde uzun yıllar doktorluk yapan Nihat Dayanıklı (70) ile bir ambalaj firmasında iş yeri hekimliği yapan Dr. Muharrem İdiz ve kardeşi Dr. Nuri İdiz Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Odanın verilerine göre, İzmir’de şu an Covid-19 tanısı konan toplam 484 sağlık çalışanı bulunuyor.