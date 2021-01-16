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Yaşam

İzmir'de bir çiftlikte 3 yavru aslan ele geçirildi!

16 Ocak 2021 15:31

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir çiftlikte yasa dışı yollardan ülkeye getirilen yavru aslan ele geçirildi. 3 aylık olduğu belirlenen dişi yavru aslan, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda karantinaya alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde güvenlik güçleri ile Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çiftliğe operasyon düzenledi.

Operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği belirlenen 3 aylık yavru aslan ele geçirildi. Aslan yavrusu İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Karantinaya alınan aslanın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yavru aslan, yasal prosedür tamamlanıncaya kadar Doğal Yaşam Parkı'nda kalacak.

Çiftlik sahipleri hakkında "vahşi hayvan ticareti" suçundan işlem başlatıldı. (DHA)

 

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