İzmir’de bazı camilerde bu kez de Selda Bağcan'ın şarkısı çalındı

İzmir’de bazı camilerde 20 Mayıs'ta Çav Bella marşının çalınmasının ardından bugün de Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı camilerde Selda Bağcan’ın şarkısı çalındı. İzmir Müftülüğü yaşanan olayların ardından İzmir’de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verildiğini açıkladı.

Olaylarının ardından İzmir Müftülüğü açıklama yaptı. Müftülüğün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“20 Mayıs Çarşamba günü İlimizdeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden yapılan müzik yayınından sonra bugün de yine Bornova ve Bayraklı ilçelerimizdeki bazı camilerimizde de yine aynı tarzda bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Yaşanan bu olayın ardından da konu adli mercilere intikal ettirilmiştir.

Diğer taraftan söz konusu saldırılar aydınlığa kavuşturulana kadar, tedbir amaçlı olmak üzere İzmir’de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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