İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü: 2 pilot kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesinde eğitim uçuşu için havalanan askeri uçak, Ege Denizi’ne düştü. Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından sağ kurtarılan Pilot Albay Ahmet Kendir ve Yarbay Hakan Eryılmaz kurtarılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlk bilgilere göre; uçağımızın motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir" denildi.

İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı KT-1 tipi Güney Kore yapımı askeri eğitim uçağı Foça açıklarında denize düştü.

Milli Savunma Bakanlığı, "İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı" açıklamasını yaptı.

Daha sonra yapılan açıklamada, kazada sağ kurtarılan 2 pilotun durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavilerine başlandığı aktarılırken, "Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır" denildi.

MSB, kazanın nedeninine ilişkin ise, "Elde edilen ilk bilgilere göre; Foça’da denize düşen KT-1 uçağımızın motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı.

2 gün önce de düşmüştü

İki gün önce de Konya'da askeri gösteri uçağı düşmüştü. Millî Savunma Bakanlığı, uçağın pilotunun yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

TIKLAYIN - Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: Pilot yaşamını yitirdi