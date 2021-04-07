Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: Pilot yaşamını yitirdi

Konya'da askeri gösteri uçağı düştü. Millî Savunma Bakanlığı, uçağın pilotunun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Olay yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15’te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Konya’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz.” ifadesi kullanıldı.