İzmir'de 26 ormanlık alana girişler yasaklanıyor

İzmir Valiliği, orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla 1 Haziran-30 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasağı geleceğini açıkladı.

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 26 ormana giriş yasağı uygulanacağı belirtildi.

Açıklanan karara göre, Çiçekli, Atatürk, Karacadağ, Kavaklıdere, Dikmendağı, Çatalkaya, Başpınar, Foça, Uzunkuyu, Parsa, Fındıklıdere - Çağlan, Kırkgeçit - Çatalçam, Karadere, Yamanlar - Karagöl, Meryemana, Mehmetler, Korucuk, Nif Dağı, Kartal, Doğanbey, Armutlu-Bayramlı, Kurudere, Pınarcık, Sarnıç ve Oğlananası ormanlarına giriş yasaklandı.

Açıklamada, "Çiçekli ormanları içindeki İzmir ili Kent Ormanı bu yasak dahilinde değildir. Kritik hava hallerinde gerekirse yasaklama getirilebilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Bu piknik alanlarında yakılan ateşler tamamen söndürüldükten ve kullanılan alan temizlendikten sonra piknik yeri terk edilecektir. Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi çerçevesinde olan köyler/Mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyle/Mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları; ormanı etkileyebilecek yangınlara karşı gerekli önlemleri alarak, söndürme ve koruma ekiplerini kuracaklar ve orman aralarında koruma bandı oluşturacaklardır. Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecekler, yetkililerce istenilmesi durumunda hattaki enerjiyi keseceklerdir. Belediyeler, Orman içi, Orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır. Orman İdaresi, Jandarma ve Emniyet Birimlerince oluşturulan devriye sistemi etkin bir şekilde uygulanacak, gerekirse Kaymakamların emirleri ile tüm kamu personel ve olanaklarından, önleyici hizmetler (devriye kontrol vb.) ile yangınlara karşı müdahale de yararlanılabilecektir. Yangın ihbarı ücretsiz 112 ACİL No’lu telefonlara da yapılabilecektir”