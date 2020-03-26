İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Dayanışmaya başladık; gönüllülere ihtiyacımız var

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan 65 yaş üstü yurttaşlar ile 1 ila 5 yaş arasında çocuğu olan ihitiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtmaya başladı. İlk paketleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer teslim etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından tespit edilen 65 yaş üstü yurttaşlar ile 1 ila 5 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtımına başladı. İlk paketleri teslim eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yurttaşlarla sohbet etti, başka bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

Soyer, yurttaşlarla sohbet etti; küçük çocuklara kitap hediye etti

Soyer’e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan ve Başkan Soyer’in eşi Neptün Soyer de eşlik etti. Soyer, gıda paketini teslim ettiği yurttaşlarla kapıda sohbet etti, küçük çocuklara da kitap hediye etti.

Dağıtım öncesi personele bir konuşma yapan Soyer, zor günlerden geçtiklerini belirterek, “Sel gider kum kalır. Bu zor günler geçecek, geriye bu dayanışma kalacak. Her şeyden daha kıymetli olan budur. İzmir, bu sıkıntılı günleri en iyi atlatan kentlerden biri olacak. Bu da sizlerin sayesinde olacak. Bu dayanışmayı büyütmemiz gerek. Sizin ulaştıracağınız paketlerle birçok insan çok mutlu olacak. Çünkü aynı zamanda büyük bir ekonomik kriz var ve bu kriz derinleşecek. Siz büyük bir insanlık görevini kahramanca yapıyorsunuz. Kendinize de sağlığınıza da çok dikkat edin” şeklinde konuştu.

Soyer, ellerindeki gıda ve hijyen ürünlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyenler, bu dayanışmada gönüllü olarak yer almayı düşünenlerin 444 40 35 numaralı telefona başvurmalarını istedi.