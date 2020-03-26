İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına börek ve kurabiye jesti

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle görevlerinin başından ayrılamayan sağlık çalışanları için börek ve kurabiye hazırladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hastaneler ve aile sağlık merkezlerine tıbbi maske hizmetinin ardından sağlık personeli için de börek ve kurabiye hazırlayıp dağıtmaya başladı. Belediyeye bağlı Meslek Fabrikası’nın pasta ve aşçılık eğitmenleri tarafından hazırlanan 350 kişilik ilk üretimin teslimatı İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’ne yapıldı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ise 1200 kişilik börek ve kurabiye paketleri bırakıldı. Atıştırmalıklar, SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne teslim edilecek.

Üretim alanı dezenfekte ediliyor

Belediye'den yapılan açıklamaya göre üretimi yapan pasta ve aşçılık eğitmenleri bone, maske ve eldiven kullanıyor. Üretim alanı her gün dezenfekte ediliyor.