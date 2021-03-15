Tunç Soyer, Enver Aysever'le yapılan hizmet alımı ihalesinin iptal edileceğini açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gazeteci-yazar Enver Aysever'in, "Yaşam Boyu Eğitim Projesi" kapsamında kurulacak olan "okur yazarlık" atölyesi için yapılan ihalenin iptal edileceğini açıkladı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı içinde "Yaşam Boyu Eğitim Projesi" kapsamında okur-yazarlık eğitimi verme kararı aldı. Okuryazarlık kursu kapsamında, 18 yaşın üstünde 20 kişinin eğitim görmesi planlanırken, belediyenin proje için 238 bin 500 liralık ihale açtığı ve gazeteci Enver Aysever ile sözleşme imzaladığı gündem oldu.

Aysever'in masraflarının da belediye tarafından karşılanacağı öne sürülürken, sosyal medyada tepki çeken iddiaların ardından Aysever açıklama yaptı. İhale ve meblağ ile ilgisi olmadığını söyleyen Aysever, şunları şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne dek yazarlık, gazetecilik (TV programcılığı), tiyatro (1992'den beri) mesleki eğitmenlik dışında hiçbir iş yapmadım. Çalışmalarım telif ve bordrolu şekilde oldu. Hayatımda hiçbir ihaleye girmedim. Herhangi bir ihale sürecin içinde olmadım. 2000'li yıllardan bu yana (başta İnci Aral ile) çeşitli kurumlardan yazarlık atölye çalışması yaptım. Geçen sene Mudanya Belediyesi ile çok başarılı iki kur bu çalışmayı gerçekleştirdik. Pandemi nedeniyle ara verdik.

Aysever: Defterlerim denetime açıktır

"Bu çalışmayı Belediye başkanı ile basın mensupları ile paylaştık. Faturalı olan bu gelir denetime açıktır. Telif ödemeli hizmet alımları tüm belediyelerde aynıdır (AKP belediyeleri dahil). Atölye projesinin çeşitli belediyelere ve özel şirketlere teklif olarak sundum. İki belediye (Mersin ve İzmir) kabul etti. İhale ve sözü edilen meblağ ile ilgim yoktur. 9 aylık (üç ayrı grup katılımcı ile) atölye tamamlanınca faturalı olarak telif ödemesi yapılacaktır. Defterlerim denetime açıktır.

"Yine benzer şekilde çeşitli firma ve belediyelere 'Aykırı sorular' adlı programı talepler karşılığında yapmaktayım. Hesap verilebilirliği ilke edinen kurumlar bu çalışmayı benden istemekte ve telif ödemektedirler. Tüm bu çalışmaların duyurularını sosyal medya adreslerimden yapmaktayım. Editör bağımsızlığımdan ve ilkelerimden asla ödün vermedim."

Soyer: İhalenin iptal edilmesi talimatını verdim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Yok öyle bir şey" derken, "Rakamlar bile doğru değil. Bütün gruplara vereceği eğitim toplam bütçesi 90 bin TL olması lazım" ifadesini kullandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada da, "9 aylık eğitim programı için Belediyemiz tarafından yapılacak ödeme miktarı 90 bin TL'dir" denildi.

Belediye Başkanı Soyer daha sonra Twitter hesabından ihalenin iptal edileceğini duyurdu. Soyer "Gazeteci-yazar Enver Aysever'le Yaşam Boyu Eğitim başlıklı hizmet alımı anlaşmasının ihale süreci konusunda Belediyemiz adına açıklama yapılmıştır. Kamuoyunda oluşan hassasiyete kayıtsız kalmam mümkün değildir. Söz konusu ihalenin iptal edilmesi talimatını verdim" dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama: Yapılacak ödeme miktarı 90 bin TL'dir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de söz konusu iddialara ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Yaşamı her anlamda olumsuz yönde etkileyen pandemi sürecinde ihtiyaç duyan tüm toplum kesimlerine destek sağlamak üzere görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi sanatsal alanda da sürdürülebilirliğin sağlanması için üzerine düşen görevi yerine getirmektedir. Öncelik verdiğimiz konulardan biri de sanatsal üretim kadar bu alandaki eğitim çalışmalarının da aksamamasıdır.

Söz konusu hassasiyet çerçevesinde belediyemize sunulan projelerden uygun görülenlerin hayata geçirilmesi için gerekli adımlar atılmaktadır ve gazeteci-yazar Enver Aysever'le yapılan Yaşam Boyu Eğitim hizmet alımı da bu kapsamda değerlendirilmelidir.

9 ay sürecek eğitim programına ilişkin kamuoyuna yansıyan yorumlar nedeniyle, bazı yanlış veya eksik bilgileri düzeltmek adına söz konusu açıklamanın yapılma zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle bilinmesi gereken nokta pandemi sürecine bağlı olarak gelişen koşullar nedeniyle ilk ihalenin ardından program revize edildiğinden ödeme miktarının 90 bin TL'ye indirilmiş olduğudur.

Söz konusu eğitimlere ilişkin hizmet alımı açık ihale ile yapılmış, 14 gün ilanda kalmıştır. Ülke genelinde 5 firmanın teklif sunduğu ihale sonucu 238 bin 500 lira bedelle sonuçlanmıştır. Süreç olabilecek en şeffaf şekilde, açık olarak gerçekleştirilmiştir.

Hizmet alımı kapsamına eğitimin yanı sıra konaklama, ulaşım ve yemek giderleri dahil edilmiş, ancak eğitimlerin online olması durumunda eğitim bedeli harici kalemlerde ödeme yapılmayacağı da belirtilmiştir. Bugün gelinen nokta itibariyle pandemi kaynaklı kısıtlamaların henüz sona ermemesi nedeniyle eğitimlerin online yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 58 bin 500 liralık kısma ilişkin hak edişlerde ödeme yapılmayacaktır.

Ayrıca eğitimlerin, 9 aylık periyotta ayda 1 kez olacak şekilde revize edilmesi nedeniyle sadece 90 bin liralık eğitim hizmet bedeli ödenmesi ön görülmektedir. 3'er aylık periyotlarda, toplamda 60 kişi yazarlık atölyesi ve yaşam boyu eğitim hizmetlerine katılabilecektir. Toplamda 36 saat yapılacak eğitimler 20'şer kişilik kontenjanla 3 aylık periyotlarda gerçekleştirilecektir.

Özetle 9 aylık eğitim programı için Belediyemiz tarafından yapılacak ödeme miktarı 90 bin TL'dir."