İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Dario Moreno'nun 100. yaşına özel konser

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi, şehirle özdeşleşmiş bir isim olan sanatçı Dario Moreno’nun 100. yaşının kutlanacağı 3 Nisan’da çevrimiçi konser düzenliyor. Sanatçının anısına Dario Moreno Sokağı’nda bir de mural yapılıyor.

3 Nisan Cumartesi saat 20.00’de başlayacak konser İzmirtube’den yayınlanacak. Fatih Erkoç, Kürşat Başar’ın anlatımı ve Zafer Çebi Orkestrası eşliğinde Dario Moreno’nun şarkılarını seslendirecek. Konserde, Deniz ve Mehtap, Hatıralar Hayal Oldu, Sarhoş, Canım İzmir, İstanbul'un Kızları, Arkadaşımın Aşkısın, Kalenin Bedenleri, Quizas Quizas Quizas ve Bauna Sera şarkıları yer alacak.

Çocukluğunu ve gençliğini İzmir’de geçiren sanatçının 100. doğum günü için ayrıca Dario Moreno Sokağı’nda bir mural (duvar resmi) yapılıyor. “İzmir Dario Moreno’yu seviyor” adlı muralda sanatçının portesi yer alıyor. Sanatçı Aksel Mengü tarafından yapılan mural, 3 Nisan’da tamamlanacak.

Dario Moreno kimdir?

Gitarist, piyanist ve sinema oyuncusu Dairo Moreno 3 Nisan 1921’de Aydın’da dünyaya geldi. Asıl adı David Arugete’dir. Aydın’daki evleri yangında kül olduktan sonra ailesiyle İzmir’e yerleşti. Askerliğinde orduevinde caz orkestrasında solistlik yaptı, İzmir Kordon'daki Marmara Gazinosu'nda da sahneye çıktı. İlk konserini Konak vapur iskelesinin üzerindeki gazinoda verdi. İstanbul ve Ankara’da dönemin ünlü gazinolarında sahne aldıktan sonra Atina ve Paris’te çalıştı. Uluslararası üne kavuştu ve yine uluslararası alanda pek çok ödül kazandı. Dario Moreno ayrıca 32 filmde rol aldı. 1 Aralık 1968’de hayata gözlerini yumdu.