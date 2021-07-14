İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı: Binlerce kilometre kat eden onca kuşun süzülüşünü çaldık, flamingoları sadece tişört baskılarında mı görelim?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konya Tuz Gölü'nde yüzlerce flamingonun ölmesine ilişkin olarak, " Binlerce kilometre kat eden onca kuşun süzülüşünü çaldık, flamingoları sadece tişört baskılarında mı görelim?" paylaşımını yaptı.

Soyer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Binlerce kilometre kat eden onca kuşun süzülüşünü çaldık. Yaşam suda başlayıp serpilir ama biz bu hakkı flamingolara tanımadık. Doğru tarım politikaları üretmedik. Üstelik su da yaşam da hepimize ve her şeye ait. Flamingoları sadece tişört baskılarında mı görelim?" ifadesini kullandı.