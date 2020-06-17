Tuz Gölü’nde yüzlerce flamingo ölü bulundu

On binlerce flamingonun kuluçkaya yatmak için geldiği Tuz Gölü’nde yüzlerce flamingo (allı turna) ölü olarak bulundu.

Doğa harikası ve flamingo cenneti olarak bilinen, Türkiye’nin tuz ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayan Tuz Gölü’nde son zamanlarda görülen flamingo (allı turna) ölümleri dikkat çekiyor. Kuluçkaya yatmak için dünyada flamingoların tercih ettiği en önemli sulak alanlar arasında yer alan ve her yıl on binlerce flamingonun geldiği Tuz Gölü’nde çok sayıda flamingo ölü olarak bulundu.

Gölde flamingoların bulunduğu yaklaşık 20 ayrı noktada yüzlerce flamingonun öldüğü görüldü. Ölü olarak bulunan flamingoların büyük çoğunluğu genç flamingolardan oluşuyor. Bazı ölmüş flamingoların gölde tuzla kaplanarak bembeyaz oluşu da dikkat çekti.

Doğa ve hayvanseverler konuyla ilgili yetkililerden yardım isterken, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Konya Bölge Müdürlüğü ile Aksaray İl Müdürlüğü inceleme ve araştırma başlattı.





Kaynak: İHA