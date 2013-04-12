İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 'barış için' Diyarbakır'a gidiyor!

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu toplantısında barış sürecine destek vermek amacıyla İzmir'in kanaat önderleriyle 22 ya da 23 Mayıs 2013'te Diyarbakır'a gideceklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Bu sayede ülkemizin ihtiyacı olan barış sürecine de katkıda bulunmuş olacağız" diye konuştu.



AKP İzmir Milletvekili Rıfat Sait’in Balkan Anadolu Birliği ile hayata geçirdiği ‘Mostar’dan Malabadi’ye Barış Köprüsü’ projesi ülke çapında yankı bulurken, batı-doğu buluşmalarının sayısı hızla artıyor.

Sait’in önce partisini örnek olan projesi 45 AKP'li Vekili Doğu ve Güneydoğu’ya taşımış, benzeri bir proje CHP tarafından da hayata geçirilmişti.

Kutay Gürocak'ın egedesonsöz'deki haberine göre, İzmir iş dünyası ve kentin kanaat önderleri de hükümetin açıkladığı barış sürecine destek vermek için kolları sıvadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, partisinin ‘usulen’ karşı durduğu sürece bir Diyarbakır gezisiyle destek verileceğini duyurdu.

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) toplantısında barış sürecine destek vermek amacıyla İzmir'in kanaat önderleriyle 22 ya da 23 Mayıs 2013'te Diyarbakır'a gideceklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Bu sayede ülkemizin ihtiyacı olan barış sürecine de katkıda bulunmuş olacağız" diye konuştu.

Bu ay 40. toplantısını yapan İEKKK'nın gündeminde barış süreci vardı. Toplantıda bir konuşma yapan Kocaoğlu, "Yaşadığımız süreçte, Türkiye vatandaşları gibi biz de barışı destekliyoruz. Barışın kalıcı olabilmesi için toplum tüm kesimlerinin hassasiyetlerini göz önünde bulundurulması gerektiğin inanıyoruz. Bunun sağlanması için de her türlü desteği veriyoruz. Bu amaçla 22 ya da 23 Mayıs 2013 tarihinde İzmir'in kanaat önderleriyle Diyarbakır'a gideceğiz" dedi.

Bir günlük program kapsamında Ege'nin kültür sanat etkinliklerini Diyarbakır'da sunacaklarını belirten Kocaoğlu, "Bu ziyarette üniversitelerimizin sanat ve folklar grupları ile barış sürecine dostluğun ve kardeşliğin gelişmesine katkıda bulunacağız. Kentin kanaat önderleriyle birlikte gidersek, ülkemizin ihtiyacı olan barışa katkıda bulunmuş oluruz diye düşünüyoruz" ifadesinde bulundu.



'Barış istemeyen' kent vurgusu rahatsızlık vermiş



Türkiye başkanlığını sanatçı Şanar Yurdatapan’ın yaptığı Küçük Millet Meclisi’nin İzmir yönetimi, Şubat ayında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir’e, heyetlerle iki kente karşılıklı ziyaret yapılması önerisi getirmişti. Ancak çağrının, “İzmir’in barışı istemeyen kent imajını silmek” ifadesiyle yapılması Başkan Kocaoğlu’nu rahatsız ezmişti. Çağrıyı basından okuduğunu belirten Kocaoğlu, zaten iki kent arasında bir sorun olmadığını, Diyarbakır Belediye Başkanı’nı İzmir’de ağırladıklarını, kendilerinin de ileriki dönemde Diyarbakır’a gidebileceklerini bildirmişti.