İzmir Belediye Başkanı'ndan, AKP'li İçten'e: İzmir'e bir 'haşhaşi' denmemişti, onu da söylemişler!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu İzmir’i ve İzmirliler için “Haşhaşilerin başkenti” diyen AKP Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten'e tepki gösterdi. Kocaoğlu, "Bugüne kadar İzmir'e birçok olumsuz sıfat yüklediler. Bir 'haşhaşi' kalmıştı! Onu da söylemişler" dedi.

Twitter’dan attığı 29 mesajla İzmir’i ve İzmirlileri sert sözlerle eleştiren, İçten’e dün tepki yağdı. AKP İzmir İl Başkanlığı da yazılı açıklama yaparak İçten’in sözlerinin kendisini bağladığını belirtti. İl Başkanı Bülent Delican, “İzmirli hemşerilerimizin yaşam tarzı hiç kimseyi ilgilendirecek bir konu değildir. Yaptığı mesnetsiz ve haksız açıklamalar bir İzmirli olarak tarafımızı son derece üzmüştür" dedi.

İçten’e sert bir tepki de Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’ndan geldi. Kocaoğlu dün akşam Twitter hesabından “Bugüne kadar İzmir’e birçok olumsuz sıfat yüklediler. Bir 'haşhaşi' kalmıştı! Onu da söylemişler... Yazık, çok yazık!” mesajı paylaştı.