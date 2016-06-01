T24 LogoT24 Logo
Politika

İzmir Belediye Başkanı, ‘gönlünün başbakanı’ Binali Yıldırım ile buluştu

Yıldırım: Kocaoğlu'nun yakınlığı görülmüş şey değil!

01 Haziran 2016 21:03

"Gönlümdeki başbakan Binali Yıldırım'dır" sözleri ile gündeme gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, Binali Yıldırım ile bir araya geldi.

Ege'de Son Söz'den Mehmet İşler'in haberine göre, Başbakan Binali Yıldırım, Efes Tatbikatı'nı izlemek için kente gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı uğurladıktan sonra Konak’taki "Başbakanlık Ofisi"nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu ile görüştü. Kocaoğlu, Başbakan’a onay bekleyen projeler hakkında bir dosya sundu.

Yıldırım: Kocaoğlu’nun yakınlığı görülmüş şey değil!

Görüşme sonrası bir açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, Kocaoğlu'na teşekkür ettiğini belirterek "Yıllarca tecrübelerini notlar halinde benimle paylaştı. Ben de kendisine hakkımdaki söylediği sözler ve verdiği destek nedeniyle teşekkür ettim. Çünkü tavrı yakın siyasi tarihimizde görülmüş bir şey değildi… Bunu kendisine söyledim ve özel olarak teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

Aziz KocaoğluBinali Yıldırımbuluşmagönlümün başbakanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24