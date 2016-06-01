İzmir Belediye Başkanı, ‘gönlünün başbakanı’ Binali Yıldırım ile buluştu

"Gönlümdeki başbakan Binali Yıldırım'dır" sözleri ile gündeme gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, Binali Yıldırım ile bir araya geldi.

Ege'de Son Söz'den Mehmet İşler'in haberine göre, Başbakan Binali Yıldırım, Efes Tatbikatı'nı izlemek için kente gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı uğurladıktan sonra Konak’taki "Başbakanlık Ofisi"nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu ile görüştü. Kocaoğlu, Başbakan’a onay bekleyen projeler hakkında bir dosya sundu.

Yıldırım: Kocaoğlu’nun yakınlığı görülmüş şey değil!

Görüşme sonrası bir açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, Kocaoğlu'na teşekkür ettiğini belirterek "Yıllarca tecrübelerini notlar halinde benimle paylaştı. Ben de kendisine hakkımdaki söylediği sözler ve verdiği destek nedeniyle teşekkür ettim. Çünkü tavrı yakın siyasi tarihimizde görülmüş bir şey değildi… Bunu kendisine söyledim ve özel olarak teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.